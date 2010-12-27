Американские блогеры оценили лидерские качества Путина

Американские пользователи сделали выводы о лидерских качествах Владимира Путина, посмотрев интервью президента России с Оливером Стоуном.

По данным "ФБА Экономика сегодня", Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну для телеканала Showtime рассказал не только о своей позиции по ряду вопросов внешней политики, но и изложил свою точку зрения на историю России, текущие изменения, а также поделился историями своей семейной жизни. Президент России рассказал, что гордиться своими дочерьми, мало того, российский лидер отметил, что в семье никто никогда не спорит, а лишь изредка дискутируют.



Американские блогеры с интересом восприняли беседу Стоуна и Путина. Некоторые больше заинтересовала личная жизнь президента России, другие внимательно слушали, что он скажет о США, а третьи отнеслись к интервью скептически.



Джим Зангари, например, написал в своем микроблоге о том, что интервью выдалось интересным.



Рой Эндрю посчитал взгляд Путина на Россию "очень хорошим".



Блогер под ником markat написал, что Оливеру Стоуну удалось раскрыть Путина по-новому.



Марк Уолстром признается, что не является поклонником Стоуна, однако, это интервью "намного превосходит все", что он видел о России. Роберт Мур отметил, что ему нравится слушать Путина, потому что он знает, что коммунизм и социализм не работает.



А вот Маргерет Кимберли интервью не пришлось по душе, однако ей понравилось следующее высказывание Владимира Путина: "Ваши президенты меняются, но политика остается прежней".