Американские дипломаты боятся, что Путин переиграет Трампа

Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным вызывает обеспокоенность у американских дипломатов-ветеранов и аналитиков

Американские дипломаты опасаются, что на предстоящей встрече президент России Владимир Путин обыграет главу США Дональда Трампа, так как имеет более внушительный внешнеполитический опыт.

Экс-заместитель помощника главы Минобороны США по делам России и Украины Эвелин Фаркас заявила, что Трамп «склонен к лести», а Путин «очень хорошо разбирается в психологии». Схожую оценку грядущим переговорам дал и бывший посол США в России Уильям Бернс, заявивший, что российский лидер прибудет на встречу хорошо подготовленным и попытается манипулировать Трампом.

Напомним, встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге.