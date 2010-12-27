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Американские дипломаты боятся, что Путин переиграет Трампа
Сегодня, 2:56
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Sheker
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Американские дипломаты боятся, что Путин переиграет Трампа

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Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным вызывает обеспокоенность у американских дипломатов-ветеранов и аналитиков

        Американские дипломаты опасаются, что на предстоящей встрече президент России Владимир Путин обыграет главу США Дональда Трампа, так как имеет более внушительный внешнеполитический опыт.

Экс-заместитель помощника главы Минобороны США по делам России и Украины Эвелин Фаркас заявила, что Трамп «склонен к лести», а Путин «очень хорошо разбирается в психологии». Схожую оценку грядущим переговорам дал и бывший посол США в России Уильям Бернс, заявивший, что российский лидер прибудет на встречу хорошо подготовленным и попытается манипулировать Трампом. 

Напомним, встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. 

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Категории: Мировые новости Лента новостей

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