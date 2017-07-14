Американка разбила короны на $200 тыс., делая селфи

В США посетительница галереи во время селфи разбила короны на $200 тыс

Посетительница галереи 14th Factory в Лос-Анджелесе, пытаясь сделать селфи с одним из постаментов в зале, разбила экспонаты — ювелирные короны — на сумму $200 тыс. Американка, приседая на корточки перед стоящими в ряду экспонатами, упала на один из них, который, по цепочке, захватил стоящие за ним другие объекты.

Согласно информации администрации галереи, повредились три объекта из серии Hypercainе, которые представляют собой короны различных цветов и форм, символизирующие, что «самый сильный для человека наркотик — власть».

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YouTube: The LoakenYT