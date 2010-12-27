Американцев "затянул" фильм Стоуна о Путине

В четвертой части фильма о Владимир Путине режиссер Оливер Стоун обратился к слухам о том, что российский президент является "самым богатым человеком в мире". Американские интернет-пользователи оценили степень серьезности и даже провокационности вопросов Стоуна.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", в четвертой части фильма Оливера Стоуна Владимир Путин заявил, что не обладает теми богатствами, которые ему приписывают. Также президент назвал чушью домыслы о якобы имеющихся у него счетах на Кипре. В то же время российский лидер сделал комплимент Стоуну, назвав его "гораздо более богатым человеком", ведь, по мнению Путина, режиссер имеет талант - это гораздо дороже, чем крупный счет в банке.



"В гробу карманов нет, деньги с собой не унесёшь" - подметил российский президент.



После выхода очередной части фильма американские интернет-пользователи поделились своим мнением о российском лидере.

Блогер под ником Galileo's Tea сравнил правительство России с американским и назвал Путина человеком, считающимся с американскими налогоплательщиками и гражданами. Пользователь под ником dustinnb написал в своем "Твиттере" о том, что президент России не такой уж плохой человек, как его описывает правительство США.



А вот пользователь An Elitist не поскупился на комплименты, назвав Путина интересным и умным человеком.



Сам режиссер получил от американцев немало предупреждений о том, что фильм вызовет настоящую истерию у западных СМИ, так как на этот фильм им необходимо будет отреагировать в духе уже сложившейся конъюнктуры.



Пользователи jane doe, Крис Уотсон и SpaceSpeck написали в своих аккаунтах, что фильм с президентом России расширил сознание зрителей.



Стоит сказать, что после показа четвертой части фильма американцы стали более открыто высказывать свои мысли и давать оценки, в том числе и позитивные.