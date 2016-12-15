"Аллея зонтиков - 2017": закрытие фестиваля состоится на выходных

Единственная в России масштабная городская инсталляция "Аллея парящих зонтиков – 2017" подходит к концу. Грандиозное закрытие фестиваля пройдет с 7 по 9 июля.

Петербургский фестиваль "Аллея парящих зонтиков - 2017" подходит к концу. С 7 по 9 июля состоится грандиозное закрытие.

Уже в эту пятницу прямо в центре Северной столицы пройдет самый яркий арт-флешмоб этого лета "Знай музыку в лицо". В 18:00 профессиональные художники и любители напишут портрет известного питерского музыканта. А какого именно, можно будет узнать лишь на фестивале. Всего участникам дадут на выполнение задания не более 2,5 часов. Кстати, продемонстрировать свой талант художника сможет любой желающий. Участие бесплатное. Однако необходима предварительная регистрация.

В выходные, 8 и 9 июля, состоится РЕТРО-уикенд. Посетители "Аллеи зонтиков" смогут насладиться грандиозным закрытием фестиваля, большим концертом, а также музыкальной программой. На сцену выйдут такие группы, как Ирис-кис-кис, Домино Квартет, Красная помада, Пролетарское танго и многие другие.

Напомним, что на "Аллеи зонтиков - 2017" гости и жители города могли насладиться самой разнообразной музыкой: от инди и рока до джаза и попсы. Также посетители фестиваля принимали участие в различных мастер-классах. А одним из хэдлайнеров мероприятия стал Миша Фомин.

Кроме того, с девизом "Помогай ярко" прошла благотворительная акция. Участниками "Аллеи добра" стали более 10 известных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей города. На ярмарочных стендах можно было приобрести благотворительные сувениры. А еще гостям фестиваля выдавали Доброкарты с контактами благотворительных и добровольческих организаций города.

Софья Щербина, Анастасия Усцова

Видео: Piter.TV