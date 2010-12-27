Алкоголь из duty free могут запретить проносить в самолет

Российским пассажирам могут запретить брать с собой в самолет алкоголь из duty free

Министр транспорта России Максим Соколов заявил о том, что пронос алкоголя из зоны duty free в салон самолета могут скоро запретить. Что касается сдачи в багаж продукции, алкогольной в первую очередь, которую приобретают пассажиры в магазинах duty free, то по словам Соколова, сначала специалисты должны установить, как такой запрет повлияет на экономическую ситуацию в аэропортах. Ведь инвесторы , которые собираются вложить деньги в развитие инфраструктуры, прежде всего, смотрят на то, смогут ли они заработать на беспошлинной торговле.