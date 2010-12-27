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Алкоголь из duty free могут запретить проносить в самолет
Сегодня, 22:38
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Sheker
83

Алкоголь из duty free могут запретить проносить в самолет

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Российским пассажирам могут запретить брать с собой в самолет алкоголь из duty free

 Министр транспорта России Максим Соколов заявил о том, что пронос алкоголя из зоны duty free в салон самолета могут скоро запретить. Что касается сдачи в багаж продукции, алкогольной в первую очередь, которую приобретают пассажиры в магазинах duty free, то по словам Соколова, сначала специалисты должны установить, как такой запрет повлияет на экономическую ситуацию в аэропортах. Ведь инвесторы , которые собираются вложить деньги в развитие инфраструктуры, прежде всего, смотрят на то, смогут ли они заработать на беспошлинной торговле.

 

 

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Категории: Лента новостей Мировые новости

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