Алишер Усманов – Алексею Навальному: "Ты врешь, что я – преступник"

Бизнесмен Алишер Усманов перед судом с Навальным записал видеообращение к нему

Российский бизнесмен, миллиардер Алишер Усманов в преддверии суда с Алексеем Навальным записал и опубликовал на своей странице в соцсети открытое видеообращение к нему.

На записи Алишер Усманов обращается к оппозиционеру и отвечает на обвинения, прозвучавшие в расследовании ФБК. В частности, он говорит, что сидел в тюрьме по сфабрикованному уголовному делу, и по экономической статье ("Расхищение социалистической собственности"), а не за изнасилование.

Кроме того, бизнесмен, обращаясь к Алексею Навальному, говорит: "Сам ты – преступник".

Напомним, ранее Усманов подал иск в Люблинский суд к Алексею Навальному в связи с публикациями ФБК – был выпущен видеоролик, в котором оппозиционер назвал нестыковки в комментарии миллиардера Алишера Усманова по поводу обвинений из резонансного фильма ФБК «Он вам не Димон».

видео: vk.com, страница Алишера Усманова