Алиса Вокс отключила комментарии к клипу "Малыш" на YouTube

Рунет крайне негативно принял выход нового клипа Алисы Вокс "Малыш". Певицу обвинили в политической ангажированности и желании заработать легкую популярность.

Новый клип Алисы Вокс набирает популярность на YouTube и в социальных сетях. Видео "Малыш", где экс-вокалистка "Ленинграда" унижает школьников. вышедших на митинги против коррупции, уже посмотрело более 20 000 человек. Вот только реакция россиян на творчество Алисы Вокс оказалось однозначно негативным. Так, клип на YouTube набрал 6 000 "дизлайков" при 2 000 "лайков". А "ВКонтакте" в режиме поиска новостей по слову "Вокс" первые 20 пользовательских отзывов представляют собой жесткую критику "Малыша".

Видимо, авторы клипа ожидали подобной реакции. Так, в день премьеры новой песни харизматичной блондинки, на ее канале в YouTube впервые отключили комментарии. Нечто подобное произошло и на личной страничке Алисы Вокс: теперь комментировать посты звезды могут только ее друзья. Люди отмечают, что негатив про "Малыша" якобы затирается из обсуждения.

Вот лишь некоторые комментарии в социальных сетях, посвященные клипу "Малыш". Напомним, что в нем Алиса Вокс сравнивает митингующих детей с обезьянами, а также использует избитые шутки про "утром в школу", "шапку надень", "не лезь, малыш, в политику".