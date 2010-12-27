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Алиса Вокс на Piter.TV: прямой эфир
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Алиса Вокс на Piter.TV: прямой эфир

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В этот четверг, 9 февраля, в 19.00 в прямом эфире канала Piter.TV проект "Открытая студия" с Алисой Вокс.

Канал Piter.TV запускает серию интервью в прямом эфире "Открытая студия". Одним из первых гостей проекта станет известная певица Алиса Вокс. Экс-вокалистка "Ленинграда", а теперь сольная исполнительница придет к нам в студию 9 февраля в 19 часов. Очаровательная блондинка с невероятной харизмой и уникальным голосом расскажет о своих творческих планах, жизни в Петербурге и вспомнит дни, проведенные в "Ленинграде".

Смотреть эфир можно будет на главной странице Piter.TV, а также в разделе "Наши трансляции". Кроме того, видео будет транслироваться в социальных сетях "ВКонтакте" и Facebook.

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Категории: Новости СПб

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