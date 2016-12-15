Должники Петербурга отдали приставам 8,5 млн после блокировки водительских удостоверений

Судебный приставы смогли собрать около 8,5 миллионов рублей с должников после ограничения их в пользовании водительским удостоверением. Всего мера была принята в отношении трех тысяч человек.

С начала 2017 года судебные приставы Петербурга ограничили в пользовании водительским удостоверением более трех тысяч должников. Оказалось, что большинство из них – неплательщики алиментов.

Ограничения возможности легально управлять автомобилем хорошо действует на должников. После применения этой меры горожане выплатили около 8,5 миллионов рублей. Из них шесть миллионов – пошли на погашение алиментов.

Сейчас на рассмотрении у приставов находится более семи тысяч исполнительных производств, в рамках которых применены ограничения по водительским правам. Из них 5,3 тысяч связаны с долгами по алиментам.

После приостановки водители не могут пользоваться своими документами до погашения долга. Эту меру применяют в случаях взыскание алиментов, возмещение вреда, причиненного здоровью, возмещение имущественного ущерба и морального вреда, требования неимущественного характера, связанные с воспитанием детей и другие.