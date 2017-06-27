Serebro, Лагутенко и Марсель отожгли на Алых парусах

23 июня состоялся праздник выпускников "Алые паруса". Pirer.tv покажет, как это было.

23 июня состоялся праздник выпускников «Алые паруса». Тысячи вчерашних школьников с нетерпением ждали этот день. В 22.00 на сцену вышли Иван Ургант и Дарья Александрова с приветствием и поздравлением выпускников.

Торжественно открыли праздник «Алые паруса» губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и председатель законодательного собрания Вячеслав Макаров. Георгий Полтавченко поздравил с окончанием школы не только петербуржцев, но и всех выпускников России. Кроме того, губернатор города и председатель ЗакСа на раз сказали о том, что Россия любит и гордится молодым поколением. Далее прозвучал сигнал корабельной рынды и праздник был официально открытым.

Не смотря на холодный петербургский июнь настроение выпускников было на высоте, они подпевали, танцевали, смеялись. Молодежь поздравили следующие музыкальные звезды: Светлана Сурганова и оркестр, Serebro, Artic&Asti, Марсель и Александр Панайотова.

Музыкальные исполнители подчеркнули, что на Дворцовой площади царит бурная энергетика, от которой они заряжаются и готовы выступать для выпускников всю ночь. Ведущие в свою очередь разбавляли музыкальное и театральное шоу юмором. Ургант подчеркнул «теплый» петербуржский июнь в своем стиле: «Обожаю знаменитую знойную июньскую петербургскую погоду. Я смотрю на людей, на выпускников и по глазам видно: кто надел термобелье, а кто нет.»

Однако гости праздника отметили, что дуэт ведущих Ивана Урганта и Дарьи Александровой несколько непривычен. «Вернули бы Шелест, они как-то более хорошо смотрелись и постоянно были вместе. Хотелось бы их видеть», поделились с Piter.tv гости мероприятия. Кроме того, заметили, что в 2010 году праздник выпускников был самым ярким и насыщенным.

Долгожданным гостем вечера была команда Ильи Лагутенко «Мумий Тролль». Певцу удалось растормошить абсолютно всех на Дворцовой площади, и выпускники прыгая пели вместе с ним23 июня состоялся праздник выпускников «Алые паруса». Тысячи вчерашних школьников с нетерпением ждали этот день.

Видео: Piter.tv