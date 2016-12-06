Алые паруса 2017 в Санкт-Петербурге: программа мероприятия

В прошлом году праздник «Алые паруса» стал финалистом в пяти номинациях европейской премии European Best Event Awards



Праздник выпускников петербургских школ традиционно отмечается перед ближайшими к самой короткой ночи в году выходными днями. В 2017 году «Алые паруса» состоятся в ночь с пятницы, 23 июня, на субботу, 24 июня.



Программа праздника «Алые паруса — 2017»



Большой концерт популярных в молодежной среде исполнителей на Дворцовой площади, который начинается в 22.00. На этот концерт выпускников школ и гостей пускают по бесплатным пригласительным билетам и по специальным пропускам. Пускать на Дворцовую площадь гостей "Алых парусов" начнут в восемь часов вечера.

В 20.00 пятницы, 23 июня, на Дворцовой площади начнется концерт победителей конкурса творческой молодежи в рамках городского конкурса петербургских школ «Алые паруса».



Далее в 22 часа начнется большая праздничная программа, посвященная главной теме праздника — в этом году это тема «Будущее», рассказали организаторы.



Ведущими, как и в прошлом году, будут Иван Ургант и Даша Александрова. В большом концерте на Дворцовой перед выпускниками выступят «Сурганова и оркестр», «Марсель», Макс Барских, Александр Панайотов, Artik & Asti, «Серебро» и другие группы и исполнители. Хедлайнером вечера будет группа «Мумий Тролль».



Затем в 00.40 начинается грандиозное мультимедийное шоу в акватории Невы, главным событием которого является появление корабля с алыми парусами, образ которого навеян феерией Александра Грина. Это шоу открыто для всех желающих, но вход на Дворцовую набережную традиционно также разрешен только по специальным пропускам и пригласительным билетам.



Видео: архив