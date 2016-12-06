Алые паруса: дата проведения, программа, движение транспорта

Школьные годы - это один из самых прекрасных отрезков жизни человека, но все хорошее когда-нибудь заканчивается. И это не повод грустить, ведь в этом году по старой доброй традиции во взрослую жизнь школьников проводят "Алые паруса". Мероприятие состоится в ночь с пятницы, 23 июня, на субботу, 24 июня.

Многие из нас с улыбкой и слезами счастья на глазах вспоминают свои школьные годы: игры с одноклассниками, новые знания и даже первая любовь. Однако все хорошее имеет свойство заканчиваться. Это не повод для печали, ведь специально для выпускников в ночь с пятницы, 23 июня, на субботу, 24 июня пройдет самый масштабный праздник с гордым названием "Алые паруса". Сейчас к мероприятию идет планомерная подготовка.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Биография у праздника действительно богатая. Впервые "Алые паруса" отметили 27 июня в 1968 году. Но уже через 11 лет традиция столь обширно отмечать выпускной исчезла. Возродились "гордые паруса" только в 2005 году при поддержке акционерного банка "Россия", правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.







Сейчас на праздник приходит более двух миллионов человек, в их число входят даже президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев.

КАК ПОПАСТЬ НА ПРАЗДНИК

Бесплатные билеты на мероприятие получают все выпускники школ Петербурга и не только. Призеры олимпиад, а также медалисты из Ленобласти и других регионов получат шанс прийти на праздник со своими родителями или законными представителями. В прочем, места у берегов Невы(за исключением Дворцовой площади) могут занять любые желающие.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

23 июня в 20:00 жители Северной столицы и гости города смогут посетить концерт на Дворцовой площади, в котором примут участие победители конкурса творческой молодежи в рамках городского конкурса петербургских школ «Алые паруса».

В этот же вечер в 22:00 начнется большая праздничная программа, посвященная загадочному и интригующему будущему.







Ведущими праздника выступят Иван Ургант и Даша Александрова. Перед выпускниками Северной столицы и гостями города на дворцовой площади выступят «Марсель», Макс Барских, «Сурганова и оркестр», Александр Панайотов, Artik & Asti, «Серебро» и многие другие. Хедлайнером встречи будет группа «Мумий Тролль».

24 июня в 00:40 гости праздника станут свидетелями масштабного музыкального свето-пиротехнического шоу. А самым завораживающим зрелищем станет появление бригантины.

С 01:00 до 03:00 молодые исполнители продолжат наполнять сердца посетителей праздника зажигательной музыкой и профессиональным вокалом.







РАБОТА ТРАНСПОРТА В НОЧЬ С 23 НА 24 ИЮНЯ

Во время проведения праздника будут серьезные ограничения на дорогах, поэтому советуем оставить свой автомобиль дома и поехать на метро. Подземка будет работать всю ночь, но движение поездов с 00.00 до 05.30 будет осуществляться с увеличенными интервалами. Проход на станции будет осуществляться по жетонам и проездным билетам. С 00.30 до 02.30 в кассах метрополитена будут продаваться жетоны, а активация интернет-платежей и реализация проездных билетов на основе БСК.

Фото: https://vk.com/parusaspb_ru