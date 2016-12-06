Алые паруса: дата проведения, программа, движение транспорта

Школьные годы чудесны, но все хорошее когда-нибудь заканчивается. И это не повод для грусти, ведь в этом году по старой доброй традиции во взрослую жизнь школьников проводят "Алые паруса". Мероприятие состоится в ночь с пятницы, 23 июня, на субботу, 24 июня.

Многие из нас с улыбкой вспоминают свои школьные годы: веселые игры, новые знания и даже первая любовь. Но все хорошее имеет свойство заканчиваться. Не стоит грустить, ведь специально для выпускников в ночь с пятницы, 23 июня, на субботу, 24 июня пройдет самый масштабный праздник с гордым названием "Алые паруса". Сейчас к мероприятию идет планомерная подготовка.



БИОГРАФИЯ ПРАЗДНИКА



История праздника достаточно богатая. Впервые "Алые паруса" отметили 27 июня в 1968 году. Впрочем, уже через 11 лет традиция столь обширно отмечать выпускной исчезла. Возродились "паруса надежды" только в 2005 году при поддержке акционерного банка "Россия", правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.







Сейчас на праздник приходит более двух миллионов человек, в их число входят даже президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев.



КАК ПОПАСТЬ НА ПРАЗДНИК



Бесплатные билеты на мероприятие получают все выпускники школ Петербурга и не только. Победители олимпиад, а также медалисты из Ленобласти и других регионов тоже получат шанс прийти на праздник со своими родителями. В прочем, места у берегов Невы(за исключением Дворцовой площади) могут занять любые желающие.



ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА



23 июня в 20:00 петербуржцы и гости города смогут посетить концерт на Дворцовой площади, в котором примут участие победители конкурса творческой молодежи в рамках городского конкурса петербургских школ «Алые паруса».



В этот же день в 22:00 начнется большая праздничная программа, посвященная загадочному и ужасно интересному будущему.







Ведущими праздника выступят Иван Ургант и Даша Александрова. Перед выпускниками Северной столицы и гостями города на дворцовой площади выступят «Марсель», Макс Барских, «Сурганова и оркестр», Александр Панайотов, Artik & Asti, «Серебро» и многие другие. Хедлайнером встречи будет группа «Мумий Тролль».



24 июня в 00:40 гости праздника станут свидетелями музыкального свето-пиротехнического шоу. А самым завораживающим зрелищем станет появление бригантины.



С 01:00 до 03:00 молодые исполнители продолжат наполнять сердца посетителей праздника ритмичной музыкой и вокалом.





РАБОТА ТРАНСПОРТА В НОЧЬ С 23 НА 24 ИЮНЯ



Во время проведения праздника будут серьезные ограничения на дорогах, поэтому лучше оставить свой автомобиль дома и поехать на метро. Подземка будет работать всю ночь, однако движение поездов с 00.00 до 05.30 будет осуществляться с увеличенными интервалами. Проход на станции будет осуществляться по жетонам и проездным билетам. С 00.30 до 02.30 в кассах метрополитена будут продаваться жетоны, а активация интернет-платежей и реализация проездных билетов на основе БСК.



Фото: https://vk.com/parusaspb_ru