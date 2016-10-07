Актер Алексей Петренко скончался за месяц до дня рождения, причины смерти неизвестны

Известный советский и российский артист Алексей Петренко скончался в возрасте 78 лет.

В СМИ появляются первые подробности относительно смерти актера театра и кино Алексея Петренко. Первыми о гибели 78-летнего мужчины сообщили представители Союза кинематографистов России. Организация ограничилась небольшим заявленим, в котором были выражены соболезнования родственникам великого актера. Кроме того, в Союзе кинематографистов уточнили, что Алексей Петренко скончался 22 февраля, не приходя в сознание. При этом причины смерти артиста не упоминались.

По информации из открытых источников становится понятно, что звезда фильмов "Жестокий романс" и "Женитьба", "Сибирский цирюльник" и "Двадцать дней без войны" не дожил до своего 79-летия всего один месяц. Он должен был отпраздновать свой день рождения 26 марта - артист родился 26 марта 1938 года в селе Чемер Черниговской области.

Родные актера пока что никак не комментируют эту трагедию. В социальных сетях уже появились сотни записей и комментариев с соболезнованиями от простых россиян. Многие из них называют Алексея Петренко своим любимым артистом и одним из лучших киноактеров своего поколения.

По данным "Газета.ру", Алексей Петренко не страдал от тяжелых болезней. Более того, он постоянно принимал участие в творческих вечерах, а две недели назад принял участие в съемках музыкального клипа на космодроме "Байконур".

Фото: кадр из фильма "Жестокий романс"