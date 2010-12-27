Проект благоустройства Александровского парка закрывает сквозной проезд через него

В конкурсе на проектирование благоустройства Александровского парка победили авторы из Государственного архитектурно-строительного университета. Их проект предусматривает закрытие прямого проезда через сквер.

Комитет по градостроительству и архитектуре подвел итоги конкурса на благоустройство Александровского парка в пятницу, 26 мая. Победителем признали проект Государственного архитектурно-строительного университета.

Архитекторы предлагают серьезно перекроить парк. В частности, они предложили отказаться от сквозного проезда через сквер. Вместо этого, по их проекту, сохранят возможность проезда персонала "Мюзик-Холла", Планетария и кинотеатра "Великан". Для машин обустроят несколько парковок.

В Александровском парке предлагают обустроить амфитеатр с большим экраном, "военный мост" вдоль Кронверкского протока. Проектировщики предложили устроить оригинальную художественную подсветку. Необычно осветят даже воды Кронверкского протока. Также в проекте описываются большие пешеходные зоны от "Авроры" до Крестовского острова.

Конкурс проектов был закрытый. Ранее Piter.tv писал, что Смольный из четырех организаций выберет одну для благоустройства Александровского парка.

Фото: Instagram / sofiushka2.0