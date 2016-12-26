Александр Волков: слабый человек, как и талантливый - слаб во всем

На конкурсе детских талантов в «Мюзик-Холле» знаменитый танцор-персонаж рассказал нам, как радовался конфетам в детстве, что конкурсы делают для ребенка и как танцы отсеивают слабых.

После того, как танцор выступил перед детьми со своим номером, нашему каналу он рассказал, с чего началась его конкурсная жизнь:

Я в детстве по бальным танцам на конкурсе участвовал. Вот, сейчас я уже не помню их, только по видеокассетам. Но помню, я в финал прошел и мне дали шоколадку. И для меня это было таким мотиватором прямо, а чего мне, чуть-чуть осталось до победы! Я был пятым. И я стал еще больше тренироваться".

Волков считает, что конкурсная тема, как никакая другая, очень стимулирует танцевальных детей. И в этом ее важность. К тому же, здесь присутствует фактор отбора, который отсеивает всех лишних:

"В любом случае, слабые люди - слабы во всем. Как и талантливые люди – талантливы во всем. Как бы это жестко не звучало, ребята, которые соревнуются, они психологически сильнее среднестатистического обывателя".

Танцор считает, что те ребята, кто не может справиться с такими вещами - в любом случае покинут танцы. Не сегодня – так завтра. Не конкурс им помешает – так проблемы с учебой, если не с учебой, то с чем-то еще. Это просто вопрос времени. А сильные и волевые дети наоборот, в момент конкуренции собираются и делают все еще лцучше:

"И, мне кажется, что это очень хорошо закаляет атмосферу, мало того, ребята начинают и репетировать, и тренироваться в несколько раз больше, когда видят соперников. А когда еще и получают результат, то все становится намного лучше".

Александр рассказал, что для него важнее всего в танцевальном судействе. Сначала он смотрит на слаженность команды. То есть, во-первых, на рисунки, синхроны, асинхроны, а во-вторых, на музыкальность. И только при наличии этих факторов можно смотреть на все остальное:

"Если базовые факторы есть, можно говорить дальше. О стилистике, технике, о композиции, об истории какой-то, вообще о задумке. Если этих двух базовых факторов нет – их нужно сделать, а потом работать дальше. Нет, я понимаю прекрасно хореографов, которые хотят там творить, но материал не позволяет этого сделать. Так вот, это желание нужно вот так вот на бумажке написать, свернуть и положить в карман, до тех пор, пока ты не воспитаешь людей, способных твои идеи ретранслировать".

Видео: PiterTV

Марина Забегаева, Рустам Акберов, Дарья Молчанова