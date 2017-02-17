Панайотов не оценит творчество Бузовой

Призер "Голоса-5" жестко раскритиковал пение телеведущей. Фанаты звезд спорят, кто прав, а кто виноват.

Пару дней назад, Александр Панайотов поделился в своем инстаграме грустной фотографий с подписью о том, что не стоило смотреть церемонию вручения премии "Грэмми-2017". Из-за этого события музыкант уже несколько суток ходит подавленным. Его расстроило не выступление голливудских артистов, напротив, в сравнении с российским шоу-бизнесом они прекрасны. Панайотов был опечален тем, что существует гигантская пропасть между двумя мирами: Бейонсе, Адель, Джейкоб Коллер и Ольга Бузова. "Молодой певец Джейкоб Кольер, которого заметил в инстаграме легендарный Куинси Джонс, получил две статуэтки "Грэмми", – пишет Панайотов. – Не потому, что папа заплатил, а потому, что действительно очень талантливый! А у нас все чествуют ведущую реалити шоу, которая вдруг решила запеть.. Как быть то?".

Такие слова вызвали бурные фанатские споры. Одни поддерживают музыканта: "Молодец!!! Каждый должен быть на своём месте! Место Бузовой в Дурдоме ....Как можно вести такую ужасную передачу, а потом выходить, как артист на сцену и строить из себя того, кем не являешься?", "Ох, если бы она хоть обладала слухом, голосом, талантом, то пускай бы пела, никто бы слова против не сказал. А так, пусть сидит на своем проекте и не лезет туда, в чем бездарна".

Других, напротив, отстаивают музыкальный дар Бузовой: "Ты паренёк "зазвездился". Ольга очень многого добилась в жизни в отличие от тебя. Какое право ты имеешь вообще что-то писать и говорить про нее?". Или: "Кто-то разносторонний человек, который добивается многого в разных сферах, совершенствуется. А кто-то сидит на попе и ничего не делает!".

Ранее мы сообщали, что Ольга Бузова угодила на больничную койку ради эффектных кадров в новом клипе на песню "Привыкаю"

Видео и фотографии: инстаграм Ольги Бузовой и Александра Панайотова