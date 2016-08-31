Эксперт: Мизулина могла уйти из "Справедливой России" из-за конфликта в партии

Политтехнолог и pr-специалист Алексей Громский поделился своей точкой зрения на уход сенатора Мизулиной из "Справедливой России"

Елена Мизулина официально покинула "Справедливую Россию"

По мнению политтехнолога Алексея Громского, сенатор Елена Мизулина покинула партию "Справедливая Россия" в связи с несогласием со сменой руководства партии в Омской области.



"Партия "Справедливая Россия" по итогам достаточно неудачного выступления на выборах в Государственную Думу в настоящее время переживает структурные перестройки в регионах. Я лично замечаю подобное не только в Омской области, которую представляет в Совете Федерации сенатор Мизулина, но и в ряде других регионов, где не удалось ранее представлявшим эту партию подтвердить свой статус. Соответственно, одной из версий может быть – несогласие со сменой партии руководства "Справедливая Россия" в Омской области, которую возглавлял "варяг", как это принято называть на Северо-Западе, московский депутат Госдумы, а сейчас сделана ставка на местные кадры. С точки зрения партии, это выигрышно, а с точки зрения сенатора Мизулиной, видимо, её это не устраивает", - говорит Алексей Громский.



Также политтехнолог утверждает, что многие инициативы Мизулиной, которые вызывают широкое обсуждение в обществе, часто воспринимаются как инициативы партии власти, несмотря на то, что сенатор до недавнего времени представляла оппозиционную партию.



"Если рассматривать деятельность Мизулиной в целом, то можно сказать, что она является, безусловно, самостоятельным политиком, и её инициативы, в том числе те, которые широко обсуждаются в обществе, воспринимаются, скорее всего, как инициативы российской власти, а не как инициативы партии "Справедливая Россия". Многие в комментариях забывают о том, что она представитель партии "Справедливая Россия", и парадоксально ругают партию "Единая Россия", хотя она до недавнего времени ассоциировала себя с оппозиционной партии", - рассказывает политолог.



Алексей Громский считает, что Елена Мизулина может продолжить карьеру самостоятельного политика, либо присоединиться к новой партии.



"Может быть, вслед за этим трендом она ушла для того, чтобы продолжить карьеру либо самостоятельного политика, либо проассоциировать себя с более популярной партией "Единая Россия". Как это скажется на самой партии – это уже другой вопрос, и решать это партийному руководству соответствующего отделения, если она подаст заявление. Так же она вполне может усилить собой какую-то новую политическую силу. Допустим, партию "Родина", которая отличается патриотической и консервативной риторикой, как и сенатор Мизулина", - утверждает Алексей Громский.

