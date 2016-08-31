Эксперт: Мизулина могла уйти из "Справедливой России" из-за конфликта в партии

Елена Мизулина официально покинула "Справедливую Россию"
По мнению политтехнолога Алексея Громского, сенатор Елена Мизулина покинула партию "Справедливая Россия" в связи с несогласием со сменой руководства партии в Омской области.
"Партия "Справедливая Россия" по итогам достаточно неудачного выступления на выборах в Государственную Думу в настоящее время переживает структурные перестройки в регионах. Я лично замечаю подобное не только в Омской области, которую представляет в Совете Федерации сенатор Мизулина, но и в ряде других регионов, где не удалось ранее представлявшим эту партию подтвердить свой статус. Соответственно, одной из версий может быть – несогласие со сменой партии руководства "Справедливая Россия" в Омской области, которую возглавлял "варяг", как это принято называть на Северо-Западе, московский депутат Госдумы, а сейчас сделана ставка на местные кадры. С точки зрения партии, это выигрышно, а с точки зрения сенатора Мизулиной, видимо, её это не устраивает", - говорит Алексей Громский.
Также политтехнолог утверждает, что многие инициативы Мизулиной, которые вызывают широкое обсуждение в обществе, часто воспринимаются как инициативы партии власти, несмотря на то, что сенатор до недавнего времени представляла оппозиционную партию.
"Если рассматривать деятельность Мизулиной в целом, то можно сказать, что она является, безусловно, самостоятельным политиком, и её инициативы, в том числе те, которые широко обсуждаются в обществе, воспринимаются, скорее всего, как инициативы российской власти, а не как инициативы партии "Справедливая Россия". Многие в комментариях забывают о том, что она представитель партии "Справедливая Россия", и парадоксально ругают партию "Единая Россия", хотя она до недавнего времени ассоциировала себя с оппозиционной партии", - рассказывает политолог.
Алексей Громский считает, что Елена Мизулина может продолжить карьеру самостоятельного политика, либо присоединиться к новой партии.
"Может быть, вслед за этим трендом она ушла для того, чтобы продолжить карьеру либо самостоятельного политика, либо проассоциировать себя с более популярной партией "Единая Россия". Как это скажется на самой партии – это уже другой вопрос, и решать это партийному руководству соответствующего отделения, если она подаст заявление. Так же она вполне может усилить собой какую-то новую политическую силу. Допустим, партию "Родина", которая отличается патриотической и консервативной риторикой, как и сенатор Мизулина", - утверждает Алексей Громский.