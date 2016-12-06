Александр Асафов: закон об импичменте выгоден и самому Порошенко

Политолог Александр Асафов высказал мнение насчет закона об импичменте президента Украины. Эксперт считает, что закон выгоден не только оппонентам Петра Порошенко, но и ему самому.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", ряд фракций в Верховной Раде планируют процедуру импичмента президента Петра Порошенко. По данным газеты "Известия", инициатива исходит от Юлии Тимошенко. Идея нашла поддержу в Оппозиционном блоке и партии «Самопомощь».



По мнению Александра Асафова, досрочные выборы Порошенко - это выгодно для него самого, потому как законные сроки повлекут за собой проблему необходимости выплат по долгам.



Эксперт считает, что над досрочными выборами в Киеве уже идет плотная работа, подтверждения тому - отмена визового режима с Евросоюзом, а также визит Порошенко в США к Трампу.



Конкуренты Порошенко принимают усилия для того чтобы приблизить импичмент, сообщает ФБА "Экономика сегодня".



Стоит сказать, что импичмент допускается 111 статьей Конституцией Украины, но сам закон отсутствует. Тем не менее, проект закона готов, внесен в Раду и вскоре должен быть рассмотрен.



Александр Асафов полагает, что Юлии Тимошенко удастся продвинуть закон, несмотря на то, что блок Порошенко будет против.

Эксперт предположил, что таким образом Порошенко лишь имитирует честную игру.



В заключение Александр Асафов отметил, что украинская политика говорит о каких-либо направлениях деятельности, а позже выясняется - нет законодательной базы, пример тому - необъявленная война с Россией.