Трасса М7 в Петербурге будет проходить под Удельным парком, заявил Албин

В Санкт-Петербурге трасса М7 будет проходить под Удельным парком, заявил Албин. Таким образом не повредив зеленую зону.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин допускает возможность прохождения трассы М7 под Удельным парком. Это стало известно в ходе обсуждения корректировки Генерального плана в Законодательном собрании Петербурга.

"В Генплане пропишем прохождение трассы таким образом, чтобы не нарушать природный ландшафт", – сообщил чиновник в ответ на критику депутатов о том, что город из-за строительства развязок теряет зелёные насаждения. Тогда он отметил, что дорога М7 может пройти под Удельным парком в тоннеле.

Напомним, 7-я магистраль планируется для соединения Арсенальной набережной и Выборгского шоссе. В Генеральном плане ее трассировка проходит через Удельный парк. Но жители Петербурга активно протестуют строительство в зеленой зоне. С этим протестом он выходили на митинги и подавали поправки в Генплан с просьбой изменить проект запланированной магистрали.