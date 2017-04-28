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Албин позвал Навального поработать лопатой на стройке в Петербурге

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Вице губернатор Северной столицы ответил на ролик Алексея Навального об излишней стоимости стадиона на Крестовском острове. Албин позвал оппозиционера на стройку, подышать бетонной пылью.

Достаточно эмоционально ответил вице-губернатор Игорь Албин оппозиционному политику Алексею Навальному на вышедший накануне ролик о стоимости "Санкт-Петербург-Арена". Чиновник обратился к своему оппоненту "Леха" и попросил "не молоть языком". Вместо этого вице-губернатор предложил Навальному поработать на большой стройке и подышать бетонной пылью.

- Приезжай, мы много строим в нашем любимом городе, готов рекомендовать тебя на производственную практику. Сам тебе направление подпишу! – написал Албин в своем Telegram.

Также чиновник пригласил оппозиционера на матч "Терек" - "Зенит", который будет проходить на стадионе на Крестовском острове. Албин сказал, что даст Навальному сопровождающих и охранников. Вице-губернатор уверен, что рабочие и инженеры стадиона захотят "селфи набить" за его ролик.

Накануне Piter.tv сообщал, что фонд Навального оценил минимальную стоимость "Зенит-Арены" в 48,2 млрд рублей. Сумма получилась в результате складывания выделенных денег по всем госконтрактам, связанным со стройкой на Крестовском острове.

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Теги: алексей навальный , вице губернатор албин , зенит арена , новости питера , новости спб
Категории: Новости СПб

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