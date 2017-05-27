Албин о стадионе на Крестовском: «Не такой уж он и дорогой»

По подсчетам СМИ, за каждый квадратный метр стадиона "Санкт-Петербург – Арена" город заплатил около 170 тысяч рублей

Вице-премьер Игорь Албин в интервью сообщил, что стоимость нового стадиона "Санкт-Петербург – Арена" на Крестовском острове вовсе не так велика, какой может показаться. По его словам, затраты на каждый квадратный метр выглядят вполне адекватными, учитывая площадь стадиона.

Интервью с Игорем Албиным появилось в интернет-версии издания "Аргументы и факты".

«Если прикинуть затраты на одно кресло или на один квадратный метр — а площадь объекта, на всякий случай, 285 тысяч «квадратов» — цену получим вполне адекватную. Не такой уж он и дорогой, как кажется», – цитируют СМИ вице-губернатора.

При этом Албин признал, что сэкономить при строительстве можно было — если бы строили быстрее и не тратились на перепланировки.

Отмечается, что в пересчете на квадратные метры стоимость нового стадиона составила почти 170 тысяч рублей за каждый кв. м. На строительство стадиона на Крестовском потратили 48 млрд за 10 лет.

Напомним, некоторое время назад было принято решение о полной замене газона на стадионе "Санкт-Петербург – Арена". Уже 28 мая новый газон появится на арене "Санкт-Петербург". Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов в ходе инспекционного объезда тренировочных площадок для команд-участниц Кубка Конфедераций ФИФА 2017 года. Также он указал стоимость работ по замене покрытия поля.

Видео: youtube