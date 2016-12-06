Аквапарк "Родео-Драйв" проводит служебное расследование из-за инцидента с девушкой-эпилептиком

Руководство петербургского аквапарка заявило, что в заведении будет проведено служебное расследование по факту сообщения о посетительнице, едва не утонувшей из-за приступа.

Администрация аквапарка "Родео-Драйв" прокомментировало сообщение об инциденте в субботу, 17 июня. Как ранее сообщал Piter.tv в петербургском аквапарке девушка едва не утонула из-за приступа. По словам очевидцев, у посетительницы случился приступ, похожий на эпилептический.

Руководство "Родео-Драйв" заявило, что по поводу инцидента будет проведено служебное расследование. Результату проверки будут объявлены позже.

Пострадавшая билась в конвульсиях, а вынимать из воды ее пришлось другим посетителям. Как рассказали свидетели инцидента Piter.tv, скорая помощь прибыла через 20 минут. За это время сотрудники аквапарке не оказывали девушке первую помощь. Других подробностей инцидента пока не сообщается.