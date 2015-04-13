Аквапарк "Питерлэнд-2", закрытый на Васильевском острове, вернёт деньги посетителям в новом году

Сегодня, 30 декабря 2016 года стало известно, что закрытый на днях аквапарк "Питерлэнд-2" не откроется после Новогодних праздников. Однако, владельцы обещают вернуть деньги петербуржцам, которые уже купили абонементы

"Дальнейшее открытие аквапарка под брендом "Питерлэнд" не планируется", — сообщается на сайте аквапарка.

Посетители, которые уже купили билеты на водные представления в 2017 году, могут использовать свои абонементы на посещение "Питерлэнда" на Приморском проспекте, 72, либо вернуть потраченные деньги. Всё, что потребуется разочарованным клиентам — предъявить паспорт.

Как сообщалось ранее, владелец Питерлэнда на Васильевском острове, норвежская Wenaas group, расторгла договор аренды с "Питерлэндом" Александра Кожина. Причиной разрыва отношений стал конфликт из-за арендной платы.

Видео: YouTube, piterlandtv