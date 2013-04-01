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Актриса, которая озвучивала "Чипа и Дейла", провалилась в шахту лифта

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Накануне в Институте театрального искусства в Москве произошёл ужасный случай с народной артисткой России Раисой Мухаметшиной

По утверждению нескольких источников,Раиса Мухаметшина находилась на территории Института, где её попросили убрать машину, поскольку территорию очищали от снега. В итоге она вызвала лифт, вероятно, отвлеклась и по непонятной причине упала в шахту.

По некоторым данным, она была госпитализирована с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибами затылочной области. Другие же источники говорят о том, что женщине просто стало не по себе, но никаких видимых повреждений получено не было.

Видео: Piter.TV
 
 
Теги: женщина упала в шахту лифта , чип и дейл , шахта лифта
Категории: Новости России Происшествия

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