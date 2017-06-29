В Петербурге "заблокировали" Роскомнадзор: выход из ведомства закрыли коробки

Активисты из Северной столицы решили радикально выразить недовольство политикой Роскомнадзора. Выход из здания ведомства заблокировали стеной из коробок.

Участники "Открытой России" и "Гражданского Петербурга" устроили акцию около здания Роскомнадзора в Петербурге. Активисты построили стену из коробок у выхода из помещения управления, тем самым «заблокировав» ведомство.

Об акции в социальных сетях рассказал координатор движения Андрей Пивоваров. Он отметил, что ведомству не стоит «лезть в интернет и мешать людям общаться».

- Свобода информации, как и свобода самовыражения — базовые ценности общества и те, кто пытается на них наступать, сами должны быть "заблокированы" от общества, - прокомментировал акцию Пивоваров.

Сообщений о задержаниях не было, значит акция прошла без конфликтов с представителями власти.

У активистов много претензий к ведомству. Она, в частности, недовольный ситуацией вокруг мессенджера Telegram, блокировкой Wechat, BlackBerry, Line, Imo и Vchat. А также недолгой блокировкой русского Google. Накануне Piter.tv сообщал, что Дурова уговорили на внесение Telegram в реестр.

Фото: Открытая Россия (Андрей Пивоваров), Twitter / GosdepBlack

Видео: Youtube / Андрей Золотов