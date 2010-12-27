Петербуржцы продолжат защищать Малиновку

Защитники Малиновки продолжают отстаивать территорию парка и сдаваться не намеренны.

В Петербурге защитники парка Малиновка продолжают бороться с решением депутатов Законодательного собрания Петербурга.

Известно, что членами ЗакСа в ходе обсуждения поправок в генеральный план был утвержден новый статус территории, на котором находится парк Малиновка. В нем планируют построить 67-метровую церковь, которая займет большую часть территории.

Как стало известно Piter.tv, защитники парка уверенны, что отстаять Малиновку им удастся. Решение о строительстве храма они воспринимают, как унижение местных жителей. Активисты рассказывают, что депутаты абсолютно не рассматривают сторону жителей и делают то, что нужно им. Таким образом, остается добиваться желаемого своими силами.

В защиту Малиновки 9 июня в 19.00 на Невском проспекте будут организованы одиночные пикеты,- поделилась с Piter.tv коррдинатор инициативной группы в защиту парка Марианна Алферова.

Фото: "Вконтакте" группа "В ЗАЩИТУ ПАРКА МАЛИНОВКА (возле ТЦ "Июнь")"