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Борис Щербаков идет на поправку: актера отпустили домой, но прописали постельный режим

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Знаменитого артиста выписали из больницы. Врачи оценивают его состояние, как стабильное.

Недавно в Москве 67-летнего Бориса Щербакова выписали из больницы. Однако медики прописали знаменитому актеру театра и кино постельный режим, ведь всего неделю назад артист угодил на больничную койку в тяжелейшем состоянии. Об этом пишет Life.

Борис Щербаков идет на поправку. Он уже прошел обследование и курс лечения. Сейчас его состояние оценивается как стабильное и удовлетворительное. Но еще предстоит длительная реабилитация. Ранее сообщалось, что у актера обнаружили ряд серьезных заболеваний. Хотя, актер заверил поклонников, что переживать не стоит, он в полном порядке, и, на самом деле, нет никаких причин для беспокойства.

Народный артист известен такими фильмами как "С любимыми не расставайтесь", "Солдаты", "Кодекс чести". Несколько лет подряд он вел "Доброе утро" на Первом.

 Видео: youtube, продюсерская компания Art Ritm

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Категории: Лента новостей Новости России Новости шоу-бизнеса

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