Борис Щербаков в тяжелом состоянии доставлен в больницу

Известного актера госпитализировали в одну из московских клиник. Ему предстоит пройти длительный курс терапии.

Недавно, в Москве знаменитого 67-летнего актера театра и кино Бориса Щербакова доставили больницу. Отмечается, что артист находился в тяжелейшем состоянии. В данный момент он лечится в одной из лучших клиник столицы. Щербаков уже прошел обследование. Как сообщает Life, у него обнаружили ряд серьезных заболеваний. В данный момент он находится в медучреждении. Актеру предстоит пройти длительный курс реабилитации.

Артист подтвердил тот факт, что сейчас он в больнице. Однако Борис Щербаков заявил, что поклонникам не стоит переживать, потому что, по его словам, причин для беспокойства нет, и в ближайшем будущем актера выпишут.

Лауреат государственной премии СССР родился в Северной столице. Народного артиста, известного актера и телеведущего Бориса Щербакова можно увидеть в таких картинах, как " с любимыми не расставайтесь", "Солдаты", "Кодекс чести". На его счету порядка 200 фильмов, в течение 7 лет он вел передачу "Доброе утро" на Первом канале, а также сыграл во множестве спектаклей.

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Видео: youtube, продюсерская компания Art Ritmi