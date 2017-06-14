Агрессивное вождение водителя на кабриолете в Челнах попало на видео

Кабриолет несколько раз грубо нарушил ПДД на загруженной дороге: пересекал двойную, обгонял справа, подрезал другие автомобили

Сегодня в социальной сети ВКонтакте появилось видео грубого вождения водителем кабриолета по улицам Набережных Челнов.

Судя по дате видеорегистратора, дорожный инцидент был снят накануне, 13 июня, в половине 9го утра. На опубликованных кадрах меньше, чем за минуту, кабриолет с московскими номерами несколько раз нарушил ПДД, играя в "шашечки" на загруженной магистрали. Мешая и создавая угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения. Обгонял попутные автомобили с выездом на встречную полосу движения через двойную сплошную линию разметки и справа по обочине.

В социальных сетях под размещенным видео много негативных комментариев в адрес водителя. Местные жители надеются, что инспекторы ГИБДД обратят внимание на данное видео и по всей строгости накажут водителя кабриолета.

Видео: ВК, Челны Вкурсе