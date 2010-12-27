Агентство Moody`s повысило прогноз по кредитному рейтингу Петербурга

Агентство Moody`s оценило прогноз по кредитному рейтингу Северной столицы как "стабильный".

Прогноз по кредитному рейтингу Санкт-Петербурга улучшился. С 20 февраля статус "негативный" сменился на куда как более оптимистичный "стабильный". Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по финансам со ссылкой на экспертов Международного рейтингового агентства Moody`s. Кроме того, аналитики из Moody`s Investors Service Limited подтвердили долгосрочный кредитный рейтинг Санкт-Петербурга на уровне Ba1 по международной шкале. По этому параметру экономика нашего города не поднялась, но и не опустилась.

Что касается повышения прогноза по кредитному рейтингу, то оно совпало с повышением прогноза по России в целом. Заметим, что рейтинги Moody`s напрямую влияют на инвестиционную привлекательность крупных городов. Рейтинги составляются с учетом десятков разных пунктов и параметров, связанных с вопросами общей экономической стабильности, уровня жизни населения, показателей эффективности малого и среднего бизнеса.