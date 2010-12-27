Африканец двое суток бродил по лесам под Петербургом, чтобы пересечь границу с Финляндией

Пограничники из ФСБ задержали в Выборгском районе Ленинградской области молодого африканца. Парень блуждал по лесам в надежде незаконно попасть в Финляндию.

Еще один уроженец Африки был задержан под Петербургом за попытку незаконно перейти государственную границу с Финляндией. На этот сотрудники пограничной службы ФСБ поймали в лесах Выборгского района молодого и безработного гражданина Судана. Закутанный до ушей темнокожий паренек подобрался совсем близко к границе, но был вовремя задержан силовиками. При подозрительном мужчине не было документов и денег, зато за спиной у беглеца находился рюкзак, набитый теплой сменной одеждой.

Уже после транспортировки в Петербург африканец рассказал ФСБшникам историю своего непростого визита в Россию. Изначально он прилетел в середине февраля в Мурманскую область с желанием незаконно перейти финскую границу: инструкцию по необходимым действиям доверчивый суданец нашел в Интернете. Однако местная полиция задержала паренька за ошибку в документах. Нарушителю приказали покинуть страну в срок до 1 марта, но у того попросту не оказалось денег. Тогда африканца направили в центр реабилитации в Петербурге, где хитрого африканца должны были накормить, оформить и отправить на родину.

Однако наш герой не захотел возвращаться в бедный Судан: он мечтал о жизни в одной из европейских стран и постоянных социальных выплатах, предусмотренных Евросоюзом. Поэтому в последних числах февраля африканец нанял таксиста в Петербурге и попросил довезти его до границы с Финляндией. По непонятным причинам, в дороге таксист и пассажир поссорились, и суданца высадили посреди леса. После этого африканец несколько суток бродил по лесам без пищи и воды, и уже почти дошел до границы. Однако здесь-то его и задержали сотрудники ФСБ. Известно, что хулиган получил протокол об административном правонарушении и повестку о выдворении из страны. В ближайшее время он вернется в Судан под внимательным контролем органов правопорядка РФ.

Фото: пресс-служба ФСБ