Поиск потерянного багажа в Пулково будет стоить 955 рублей

Теперь за поиск потерянного багажа пассажира будут платить сами авиакомпании. Не исключено, что это незначительно отразится на стоимости билетов.

Петербуржцев напугала новость о введении тарифа на поиск потерянного багажа в аэропорту Пулково. Это сообщение сегодня утром, 18 января, распространили городские СМИ. Часть горожан тут же подумала, что им самим придется платить за все работы по разысканию их же личных вещей. Однако это не совсем так. Как пояснили в компании "Воздушные ворота Северной столицы", речь идет о тарифе для авиаперевозчиков. То есть, компании, на рейсах которых потерялся багаж, должны будут платить аэропорту за поиск груза. Новый тариф будет введен 1 февраля и составит 955 рублей за поиск в течение 5 дней (без учета НДС).

Получается, что это нововведение не отразится на благосостоянии пассажиров Пулково. Более того, возможно, авиакомпании теперь будут лучше следить за багажом своих пассажиров. Хотя в теории, новый тариф может отразиться на общей стоимости билетов, но это маловероятно. Ранее мы писали, что со стоянки "Пулково" пропал дорогущий Range Rover.