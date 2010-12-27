Хозяйка борделя на Пулковской отделалась условным сроком

Суд в Петербурге вынес приговор петербурженке, которая организовала и содержала в порядке притон с проститутками на Пулковской улице.

Суд Московского района выбрал наказание для Ирины Ким. Женщину обвиняют в организации притона для занятия проституцией. Во время заседания, подсудимая полностью согласилась с обвинением. Кроме того, она раскаялась и просила рассмотреть дело в особом порядке.

Следствие установило, что женщина зарабатывала на жизнь весьма и весьма сомнительным способом. С мая по ноябрь прошлого года она содержала бордель. Она сама же работала администратором в интимном заведении: принимала заказы. Объясняла клиентам, при каких условиях оказываются услуги, сколько они стоят. Однако ее нелегальный бизнес прикрыли.

Суд учел требования государственного обвинения и признал Ким виновной. Правда, наказание она получила не суровое: 1,5 года условно и испытательный срок в два года.