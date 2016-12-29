Администратора "групп смерти" оставили под арестом

Администратора так называемых "групп смерти", известного под именем Филипп Лис, суд оставил под арестом до 15 мая 2017 года. Расследование по громкому делу о возможных провокациях и подталкиванию подростков к самоубийству продолжается.
Отметим, сам фигурант дела, Филипп Будейкин, находится сейчас в одном из петербургских психоневрологических диспансеров. Молодой человек проходит судебно-медицинскую экспертизу, которая призвана ответить на вопрос о его вменяемости.
Напомним, некоторое время назад появилось сообщение о том, что Следственный комитет Петербурга сообщил, что Филипп Будейкин (он же Филипп Лис) направлен в на психиатрическую экспертизу. Организатор "групп смерти" будет находиться в лечебнице на стационаре. Врачи будут наблюдать за ним, чтобы установить его вменяемость.
В десяти регионах России прошли обыски у администраторов и участников "групп смерти". Сообщается, что все они дали развернутые показания. В них фигуранты дела заявили, что Филипп Лис через переписку склонял несовершеннолетних к совершению самоубийства. У всех допрошенных, как и у самого Будейкина, изъяли компьютеры и электронные данные, важные для расследования.
Видео: Следком РФ