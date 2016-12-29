Администратора "групп смерти" оставили под арестом

Суд оставил Филиппа Лиса под стражей на четыре месяца

Администратора так называемых "групп смерти", известного под именем Филипп Лис, суд оставил под арестом до 15 мая 2017 года. Расследование по громкому делу о возможных провокациях и подталкиванию подростков к самоубийству продолжается.

Отметим, сам фигурант дела, Филипп Будейкин, находится сейчас в одном из петербургских психоневрологических диспансеров. Молодой человек проходит судебно-медицинскую экспертизу, которая призвана ответить на вопрос о его вменяемости.

Напомним, некоторое время назад появилось сообщение о том, что Следственный комитет Петербурга сообщил, что Филипп Будейкин (он же Филипп Лис) направлен в на психиатрическую экспертизу. Организатор "групп смерти" будет находиться в лечебнице на стационаре. Врачи будут наблюдать за ним, чтобы установить его вменяемость.

В десяти регионах России прошли обыски у администраторов и участников "групп смерти". Сообщается, что все они дали развернутые показания. В них фигуранты дела заявили, что Филипп Лис через переписку склонял несовершеннолетних к совершению самоубийства. У всех допрошенных, как и у самого Будейкина, изъяли компьютеры и электронные данные, важные для расследования.

Видео: Следком РФ