Администратор "групп смерти" отправлен в колонию-поселение

Филиппа Будейкина приговором суда отправили в колонию-поселение на три с половиной года

Тобольский районный суд Тюменской области вынес приговор администратору "групп смерти" Филлипу Будейкину. Его отправили в колонию-поселение сроком на три года и четыре месяца.

Как сообщается, расследование в отношении 22-летнего Будейкина было завершено в середине июня. Ему вменили два эпизода. 15-летнюю жительницу Астрахани в мае прошлого года от суицида отговорили полицейские, 16-летнюю школьницу из Тюмени удалось спасти врачам. Общение Филиппа Будейкина с подростками происходило в соцсети "ВКонтакте". Он пользовался виртуальным аккаунтом под именем "Филипп Лис".

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