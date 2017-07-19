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Администратор "групп смерти" отправлен в колонию-поселение

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Филиппа Будейкина приговором суда отправили в колонию-поселение на три с половиной года

Тобольский районный суд Тюменской области вынес приговор администратору "групп смерти" Филлипу Будейкину. Его отправили в колонию-поселение сроком на три года и четыре месяца. 

Как сообщается, расследование в отношении 22-летнего Будейкина было завершено в середине июня. Ему вменили два эпизода. 15-летнюю жительницу Астрахани в мае прошлого года от суицида отговорили полицейские, 16-летнюю школьницу из Тюмени удалось спасти врачам. Общение Филиппа Будейкина с подростками происходило в соцсети "ВКонтакте". Он пользовался виртуальным аккаунтом под именем "Филипп Лис". 

Видео: архив

 

Теги: 420 , f57 , группы смерти , суд , филипп будейкин , филипп лис
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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