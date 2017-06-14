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Администратор «групп смерти» Филипп Будейкин предстанет перед судом

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В Петербурге завершилось расследование по делу администратора «групп смерти» Филиппа Будейкина. Как только прокуратура утвердит обвинительное заключение, обвиняемый в доведении до самоубийства подростков предстанет перед судом.

В Петербурге завершилось расследование по делу администратора "групп смерти" Филиппа Будейкина. Когда прокуратура утвердит обвинительное заключение, обвиняемый в доведении до самоубйства предстанет перед судом.14 июня Следственный комитет России сообщил, что Будейкину вменяется два эпизода. 15-летнюю жительницу Астрахани в мае 2016 года от суицида отговорили полицейские, а 16-летнюю школьницу из Тюмени успели спасти врачи. Лис общался с подростками "ВКонтакте". В ходе предварительного следствия Филипп признал свою вину.

 Видео: https://www.youtube.com/channel/UC0wQt_Z_3MyVNeFggQ_PkDQ

 

Теги: группы смерти , синий кит
Категории: Новости СПб

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