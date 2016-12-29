Администратор борделя на Непокоренных ножом ранил недовольного клиента

Мужчину доставили в больницу с проникающим ранением грудной клетки из парадной дома на проспекте Непокоренных. По предварительным данным, его ранил администратор притона, организованного в этом доме.

Загадочный инцидент произошел ночью на четверг, 26 января. Из парадной дома 13 на проспекте Непокоренных доставили мужчину с ножевым ранением. У 33-летнего пострадавшего оказалось ножевое проникающее ранение грудной клетки с левой стороны. Уточняется, что пострадавший был в тяжелом состоянии, поэтому опросить его было невозможно.

В пресс-службе ГУ МВД уточняет, что сейчас выясняются все подробности инцидента. По факту кровавого случая завели уголовное дело. Сейчас полиция ищет подозреваемого. ИА "Народные новости" сообщает, что ножевое ранение нанес администратор борделя, который оборудован в одной из квартир этого дома. Служители закона работают над установлением личности и поиском подозреваемого.

В Северной столице полиция часто выявляет притоны в обычных домах. Накануне стало известно, что три жрицы любви трудились под присмотром "мамочки" в борделе на Энгельса. А ранее два борделя с отчаянными азиатками закрыли в Петербурге. Все сотрудники притонов получили административные протоколы и будут отвечать перед судом.