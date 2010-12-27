Администрация Заневского городского поселения прокомментировала ситуацию со стихийным рынком в Кудрово

Администрация Заневского городского поселения считает рынок в Кудрово нелегальным. Об этом каналу Piter.tv сообщили в пресс-службе учреждения.

В администрации Заневского городского района прокомментировали историю с внезапно возникшим рынком в Кудрово. По данным пресс-службы администрации, проверка установила, что из документов у предпринимателей есть только свидетельства о регистрации ИП и бумаги нелегитимного характера.



Из документов следует, что некое общество с ограниченной ответственностью предоставляет индивидуальным предпринимателям место "под палатку" за 3000 рублей.





"Оперативно связаться с представителей этой компании нам не удалось - их телефоны молчат" - рассказали в администрации.



Проверка по делу внезапно возникшего рынка продолжается, затем будет составлен протокол о правонарушениях, и направлено соответствующее письмо в правоохранительные органы.



"Земельный участок, на котором расположена ярмарка находится в частной собственности. Но при подготовке подобных мероприятий организатор в любом случае обязан получить необходимые согласования в администрации поселения и Россельхознадзоре. В данном случае этого не сделано и мероприятие имеет стихийный характер» - заключают в администрации Заневского района.

Ранее мы сообщали, что жители Кудрово пожаловались на стихийно возникшие торговые палатки.