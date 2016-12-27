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Мутко: Чтобы довести "Зенит-Арену" до требований ФИФА потребуется еще около 2 млрд

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Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что для адаптации стадиона на Крестовском к Чемпионату мира-2018 потребуются еще денежные вливания.

Утром в четверг, 19 января, вице-премьер РФ Виталий Мутко приехал в Петербург и посетил футбольный стадион "Зенит Арена". Во время визита чиновник заявил, что спортивному объекту на Крестовском потребуются дополнительные вливания.

Около 1,5-2 миллиардов потребуется вложить в стадион, чтобы он соответствовал всем требованиям ФИФА. Сейчас "Зенит-Арена" удовлетворяет требованиям внутреннего чемпионата. Но к Чемпионату мира-2018 придется значительно увеличить некоторые части стадиона. В частности, нужно будет усилить меры безопасности, возвести дополнительные въездные зоны для автомобилей и автобусов. Также надо будет возвести павильоны спонсоров и технические помещения. Также расширится зона прессы, появится wi-fi, который обеспечит качественную трансляцию. Также, по словам Мутко, появятся новое оборудование и мебель. Все эти траты не входят в общестроительный проект. Поэтому потребуют дополнительных вливаний.

Эти средства на строительство выделят совместно ФИФА, правительство России и региона. Также часть инфраструктуры профинансирует футбольный клуб "Зенит".

В сети появилось видео, на котором в чаше стадиона "Зенит-Арена" прокатились мотоциклисты.

Видео: Instagram / gvildes_photo

Теги: виталий мутко , зенит арена , стадион зенита на крестовском острове , стройка , чм-2018
Категории: Спорт

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    Сегодня
    13:25
    Ответить

    а может проще сменить мудко и прекратить пилить наши с вами деньги,Потому что бюджет годовой среднего районного центра -1000000 рублей.

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