Абитуриенты смогут подать документы на поступление в вузы через "Почту России"

Абитуриенты смогут отправлять документы для поступления в вузы через "Почту России".

У абитуриентов появилась возможность подавать документы в вузы через "Почту России".

Считается, что такой способ подачи документов упростит систему поступления, а абитуриенту не придется ехать самому в приемную комиссию. Представитель "Почты России" отметил, что во время приемной кампании "Почта России" уделяет особое внимание доставке отправлений в адрес вузов.

"Письма абитуриентов обрабатываются в приоритетном порядке, а отделения связи, обслуживающие вузы, ежедневно доставляют поступившие письма по адресу. Однако доставка почтовых отправлений в срок во многом зависит от соблюдения отправителем простых, но важных правил.",- рассказали в пресс-службе "Почты России".

Стоит отметить, после отправки документов необходимо сохранить квитанцию о подтверждении отправления. На ней указан трек-номер, с помощью которого можно отследить отправку.