А. Кутепов провел «круглый стол» по проблемам реализации закона о гос. регистрации недвижимости

Участники мероприятия подготовили ряд рекомендаций по внесению изменений в законодательство в этой сфере

Председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов провел «круглый стол» на тему «О проблемах реализации Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости». В мероприятии приняли участие члены СФ, представители Администрации Президента РФ, Счетной палаты, Генеральной прокуратуры, федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественных и коммерческих организаций, эксперты. Сенатор напомнил, что с 1 января 2017 г. начал действовать Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». «С началом его действия было связано много ожиданий, имеющих как негативную оценку, так и положительную», - сказал Андрей Кутепов. Сенатор отметил, что с 1 января 2017 года единый реестр недвижимости не заработал в полную силу. Комитет СФ по экономической политике инициировал экстренное совещание с участием заместителя Министра экономического развития - руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Виктории Абрамченко, которое состоялось 14 февраля 2017 г. На заседании сенаторы предоставили оперативную информацию по регионам, и Росреестр смог своевременно принять меры в сложившейся ситуации, сказал Андрей Кутепов. По его словам, правоприменительная практика реализации закона выявила ряд сложностей. Многие регионы столкнулись с проблемой реализации положений закона о пятидневном сроке предоставления в органы Росреестра документов органами государственной власти или местного самоуправления, при регистрации прав на недвижимое имущество, возникших на основании акта таких органов. Этот срок не является для них достаточным, при отсутствии обязанности второй стороны сделки предоставить документы для регистрации права в этот же срок. Существует проблема оформления в муниципальную собственность выморочного имущества, сказал парламентарий. Законодательно не определен круг лиц, по заявлению которых осуществляется снятие с кадастрового учета прекративших существование бесхозяйных объектов, а также не определен механизм снятия с кадастрового учета объекта, прекратившего существование, находящегося в частной собственности, в ситуации, когда нет возможности найти собственника, а имущество было расположено на государственной земле. По мнению Андрея Кутепова, требуют корректировки положения закона, устанавливающие возможность приостановления кадастрового учета и регистрации прав и отказа в совершении таких действий по причине непредоставления документов, запрошенных Росреестром по межведомственным запросам. Данные корректировки должны преследовать цель недопущения нарушения прав лиц, обратившихся за регистрацией прав, если такие права нарушены бездействием уполномоченных органов. Необходимо установить механизм, при котором процесс регистрации прав не должен блокироваться нарушением сроков предоставления уполномоченными органами ответов на межведомственный запрос. Выявлен ряд проблем, связанных с регистрацией прав на машино-место. Большой блок вопросов связан с проведением комплексных кадастровых работ. «В ходе подготовки к круглому столу, к сожалению, нашла подтверждение ситуация, при которой сотни тысяч земельных участков имеют кадастровые ошибки. Только отдельные муниципалитеты планируют провести такие работы в 2017 и 2018 годах. Причины две: отсутствие финансирования и отсутствие проектов межевания территории для получения средств из федерального бюджета», - пояснил сенатор. Также всё чаще дает о себе знать проблема обязывания сноса построек на садовых и дачных участках, по причине внезапного появления сведений об обременениях земельного участка газопроводами или иными линейными сооружениями, которые ранее не были обозначены собственнику земельного участка и не были указаны в документах на земельный участок, сказал Андрей Кутепов. В круг вопросов, требующих разрешения, входят и вопросы, связанные с общежитиями и с другими объектами нежилого назначения, в которых фактически проживают граждане, вопросы, связанные с так называемыми сложными обращениями, когда одновременно подается заявление и на регистрацию прав, и на кадастровый учет, в то время, когда такой учет уже произведен. Отдельным блоком необходимо рассмотреть вопрос понятий и определений, отметил сенатор. Виктория Абрамченко проинформировала о ситуации в регионах с кадастровым учетом, о выявленных недостатках правоприменительной практики закона о государственной регистрации недвижимости, о сервисах «Личный кабинет правообладателя» и «Личный кабинет кадастрового инженера» на сайте Росреестра. Была озвучена проблема отсутствия границ между территориальными образованиями, субъектами РФ, населенными пунктами, муниципальными образованиями. Также на «круглом столе» обозначена проблема осуществления кадастрового учета и государственной регистрации прав в Республике Крым. По итогам обсуждения рекомендовано упростить порядок получения средств федерального бюджета на проведение комплексных кадастровых работ в субъектах РФ, скорректировать сроки осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав с учетом правоприменительной практики закона о государственной регистрации недвижимости. Рекомендации будут доработаны с учетом высказанных предложений. ПРЕСС-СЛУЖБА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ