День Победы в Петербурге станет одним из самых холодных за последние 50 лет

Главный синоптик Северной столицы рассказал, что в День Победы погода может побить рекорд по низкой температуре. Она может опуститься ниже, чем было зарегистрировано в последние 50 лет.

Главный синоптик Петербурга Александ Колесов снова сообщает печальные новости. Судя по последним прогнозам на 8 и 9 мая в городе днем будет всего +5 градусов. И Северная столица может побить рекорд 1972 года. Тогда зарегистрировали температуру в +4,3 градуса.

- В 1972 году 9 мая одна из самых низких дневных температур, холоднее были только революционные годы 1917 и 1918, там чуть выше 0 гр. Так что рекорда не побьем, но в 5-ку войти может, - написал Колесов в Facebook.

Если прогнозы синоптиков окажутся верными, то смотреть парад и салют горожане будут при низких температурах. К счастью, вековых рекордов погода бить не собирается: температура все же будет положительной.

Сегодня Piter.tv писал, что в небе над Петербургом пролетели боевые самолеты: прошла репетиция парада Победы. Из-за этого в городе перекрывали часть улиц, что привело к пробкам в центре города.

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