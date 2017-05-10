Опрос: знают ли петербуржцы героев ВОВ?

Недавно губернатор Петербурга посетовал на молодежь, заявив, будто нынешнее поколение не знает героев Великой Отечественной войны и не интересуется историей своей Родины. Корреспонденты Piter.TV решили проверить, так ли это на самом деле. Мы вышли на улицы города, чтобы поинтересоваться у прохожих, чем прославились Александр Матросов, Николай Гастелло, Татьяна Савичева, и где находится "Дорога жизни".

В минувший вторник, 9 мая, состоялась 72-я годовщина победы в Великой Отечественной войне, некогда унесшей миллионы жизней. Это было одно из самых значимых событий середины XX века. Однако, несмотря на масштаб боевых действий, по словам Георгия Полтавченко, современное поколение начинает забывать великие подвиги или вовсе не знает о них. Канал Piter.TV решил узнать у простых петербуржцев, помнят ли они героев войны, и зачем праздновать "День Победы".

К сожалению, результаты оказались неутешительными. Многие не смогли назвать подвиги Матросова и Гастелло.

Впрочем, большинство петербуржцев признались, что "День Победы" необходимо отмечать, поскольку будущему поколению необходимо знать об одной из самых масштабных трагединй 20 века.

Справка

Татьяна Савичева родилась в 1930 году в Ленинградской области. С начала Великой Отечественной войны девочка вела дневник, где частично описывала события блокады. Известно, что жила Таня на Васильевском острове. К сожалению, во время блокады на глазах у школьницы погибла практически вся ее семья. А сама девочка скончалась летом 1944 года в эвакуации.

Александр Матросов, красноармеец, родился в 1924 году. В 18 лет ушел служить и не вернулся, поскольку зимой 1943 года героически погиб в бою под Псковом. Матросов своим телом закрыл амбразуру, позволив подразделению выполнить свою задачу.

Николай Гастелло, летчик, родился в 1907 году. Участвовал в советско-финской войне. Героически погиб через несколько дней после начала Великой Отечественной войны. Немецкие войска подбили самолет Гастелло. И летчик вместе на горящем аэроплане протаранил колонну вражеской техники.



Анастасия Усцова, Дарья Молчанова

Видео: Piter.TV