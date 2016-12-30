90-летняя женщина обнаружила пропажу наград через полгода

У 90-летней старушки украли награды мужа

Второго января 2017 года в полицию Выборгского района обратилась старушка с рассказом о том, что она спустя семь месяцев обнаружила пропажу боевых наград своего мужа. В прошлый раз 90-летняя женщина доставала ордена и медали в День победы, 9 мая 2016 года.

Среди прочих наград пропали медаль «За боевые заслуги», ордена Отечественной войны 1 и 2 степени, орден «Знак почета», медали «За победу» и «За взятие Берлина», а также юбилейные медали, памятные и нагрудные знаки и грамоты.

При этом старушка утверждает, что не представляет, куда могли деться награды. Следов взлома в квартире также нет.

Видео: архив