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Asyaromanenkova
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Ловкие воры вскрыли сейф и унесли из ломбарда на Энгельса 800 тысяч

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Злоумышленники пробрались в ломбард рано утром, плотно поработав инструментами с защитными механизмами конторы.

В понедельник, 26 декабря, ловкие воры пробрались в ломбард в одном из домов на проспекте Энгельса. Злоумышленники основательно подготовились к ограблению. Сначала они перекусили дужку навесного замка металлической решетки. Затем высверлили замок на входной двери. Дальше орудовать инструментами уже не пришлось. По предварительным данным, они нашли ключи от сейфа и спокойно вскрыли его. Оттуда грабители забрали 800 тысяч рублей. С наживой неизвестные скрылись.

Правоохранительные органы проверяют инцидент, устанавливают подробности. Злоумышленников ищут.

Не всегда украшения и деньги воруют из магазинов, чаще жертвами становятся обычные люди. При этом злоумышленники не редко выбирают жертв из своего окружения. Из-за угроз коллекторов петербурженка украла драгоценности у знакомой. Забрав драгоценности из шкатулки соседки, женщина сдала их в ломбард и расплатилась с микрофинансовой организацией.

Теги: 800 тысяч , грабители , кража , лоибард , ограбление , полиция
Категории: Происшествия

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