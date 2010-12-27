800 шаров выпустят в небо в честь 800-летия Нижнего Новгорода

Завтра в Нижнем Новгороде в небо выпустят 800 разноцветных воздушных шаров

17 февраля в Нижнем Новгороде выпустят в небо сразу 800 разноцветных шаров. Мероприятие будет приурочено ко Дню памяти святого благоверного великого князя Георгия Всеволодовича.

В рамках акции пройдет божественная литургия, возложение цветов к памятнику князю Георгию Всеволодовичу, а уже затем в небо запустят 800 шаров. Кроме того, в этот день в Нижегородском государственном художественном музее пройдет выставка иконы основателя Нижнего Новгорода и концерт русского народного оркестра.

В мероприятие примут участие Губернатор региона Валерий Шанцев, председатель ЗСНО Евгений Лебедев, а также глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин и глава городской администрации Сергей Белов.

