На Новый год в Петербург приезжали почти 400 тысяч туристов

Около 40 тысяч отдыхающих приехали из других стран, все остальные – это россияне из разных регионов.

Во время новогодних праздников Северную столицу посетило 390 тысяч туристов. По данным комитета по развитию туризма, 40 тысяч – это иностранцы. А все остальные – это граждане России.

Город набирает популярность, как место для отдыха, благодаря культурно-познавательной и событийной составляющей. Традиционными для туристов местами становятся Эрмитаж, Исаакиевский собор, русский музей, петропавловская крепость, а также музеи-заповедники в Пушкине и Петергофе. В этом году на новогодних праздниках туристы охотнее шли в музеи. По сравнению с прошлым годом число ценителей искусства выросло на 25-30%.

По подсчетам администрации, в этом году поток туристов в зимний сезон вырос на 30%. Всего же за прошлый год количество туристов выросло до 6,9 миллионов человек. Против 6,5 миллионов человек в 2015 году.

Северная столица принимает много туристов. А с 2017 года власти города пошли на встречу отдыхающим и сделали для них новый тариф на проездные. Новые проездные помогут туристам неограниченно кататься по Петербургу.