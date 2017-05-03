7 мая Яхтенный мост будет открыт для пешеходов

Матч "Зенит" – "Терек" состоится на новом стадионе 7 мая

Ближайшая игра петербургского футбольного клуба "Зенит" на новом стадионе в Петербурге пройдет уже 7 мая 2017 года. На этот раз футболисты "Зенита" встретятся с "Тереком".

Как сообщается, в этой связи для пешеходов откроют Яхтенный мост – таким образом, автолюбители, к примеру, смогут припарковаться на той стороне и пройти к месту проведения футбольного матча "Зенит" – "Терек" по Яхтенному мосту.

Кроме того, до стадиона "Санкт-Петербург" можно будет добраться на общественном транспорте - на трамваях 19 и 48. А также можно будет воспользоваться бесплатными автобусами-шаттлами: от станций метро "Петроградская" (шаттл S3, посадка на пл. Шевченко), "Чкаловская" (шаттл S6), и "Выборгская" (шаттл S4) – автобусы проследуют на автобусную станцию "Крестовский остров", далее футбольные фанаты будут идти пешком.

Видео: архив